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Мишустин анонсировал посещение регионов Дальнего Востока и Сибири

Мишустин этим летом приедет в Сибирь и на Дальний Восток
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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин этим летом проведет ряд совещаний по продовольственной безопасности, в том числе с посещением регионов Дальнего Востока и Сибири. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами, передает РИА Новости.

«Летом, думаю, нам необходимо будет провести несколько совещаний по продовольственной безопасности, в том числе с посещением регионов Дальнего Востока и Сибири»‎, — сказал Мишустин.

Однако список конкретных регионов для поездки премьера еще не определен, пишет агентство.

Также Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Патрушеву обеспечить российских сельхозпроизводителей всем, что необходимо для повышения объема урожая.

12 мая сообщалось, что Мишустин подписал постановление о продлении отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для представителей бизнеса в Курской области. Данная мера, уточнили в кабмине, распространяется на основателей бизнеса и компании в приграничье Курской области и местах, где введен режим контртеррористической операции, а в отношении жителей принято решение об отселении. Также это касается обособленных подразделений этих фирм, а еще индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с сельским хозяйством.

Ранее Мишустин обсудил с главой Северной Осетии развитие туризма в регионе.

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