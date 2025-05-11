Ученые засекли энергетические сигналы от штормов в ядре Земли

Сейсмологи из Австралийского национального университета (ANU) зафиксировали энергетические сигналы, генерируемые мощными зимними штормами в Северной Атлантике, которые проходят через центр Земли и достигают Австралии. Открытие может помочь в изучении не только нашей планеты, но и других тел Солнечной системы. Исследование опубликовано в научном журнале Seismological Research Letters (SRL).

Ученые использовали две спиральные антенные решетки размером 50 на 50 километров, установленные в отдаленных районах Австралии для обнаружения сейсмических волн.

Эти волны возникают под воздействием циклонов в Северной Атлантике, проходят через земное ядро и регистрируются в Австралии в летний период. Основными источниками сигналов стали два региона — Гренландия и Ньюфаундленд.

По словам авторов открытия, разработанная методика может быть полезна для изучения других планет, включая те, где нет тектонической активности или землетрясений.

«Этот метод позволяет идентифицировать планеты с ядром, даже если на них отсутствуют вулканы или тектонические процессы», — пояснили специалисты.

Исследование также показало, как энергия океанских волн передается через земное ядро, что дает новые данные для изучения глубинных слоев Земли. Ученые сосредоточились на микросейсмическом шуме — явлении, возникающем при взаимодействии океана с земной поверхностью. Анализ данных позволил определить наиболее активные зоны в Северной Атлантике, включая южную часть Гренландии.

Ранее ученые раскрыли секрет рождения древних континентов Земли.