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Ученые засекли энергетические сигналы от штормов в ядре Земли

SRL: бури вызывают мощные импульсы, проходящие сквозь ядро планеты
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NASA

Сейсмологи из Австралийского национального университета (ANU) зафиксировали энергетические сигналы, генерируемые мощными зимними штормами в Северной Атлантике, которые проходят через центр Земли и достигают Австралии. Открытие может помочь в изучении не только нашей планеты, но и других тел Солнечной системы. Исследование опубликовано в научном журнале Seismological Research Letters (SRL).

Ученые использовали две спиральные антенные решетки размером 50 на 50 километров, установленные в отдаленных районах Австралии для обнаружения сейсмических волн.

Эти волны возникают под воздействием циклонов в Северной Атлантике, проходят через земное ядро и регистрируются в Австралии в летний период. Основными источниками сигналов стали два региона — Гренландия и Ньюфаундленд.

По словам авторов открытия, разработанная методика может быть полезна для изучения других планет, включая те, где нет тектонической активности или землетрясений.

«Этот метод позволяет идентифицировать планеты с ядром, даже если на них отсутствуют вулканы или тектонические процессы», — пояснили специалисты.

Исследование также показало, как энергия океанских волн передается через земное ядро, что дает новые данные для изучения глубинных слоев Земли. Ученые сосредоточились на микросейсмическом шуме — явлении, возникающем при взаимодействии океана с земной поверхностью. Анализ данных позволил определить наиболее активные зоны в Северной Атлантике, включая южную часть Гренландии.

Ранее ученые раскрыли секрет рождения древних континентов Земли.

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