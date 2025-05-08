В России создали программное обеспечение для ранней диагностики рака

«Известия»: Сеченовский университет создал ПО для ранней диагностики рака

В России создали программное обеспечение (ПО) для ранней диагностики онкологических заболеваний, разработку зарегистрировал Сеченовский университет. Об этом пишут «Известия».

Новая система «Онкопро» позволит выявлять пациентов из группы риска по анализам крови, отметило издание. Разработка может определить наличие рака легкого, почки, молочной железы, яичника или предстательной железы, колоректального рака.

Руководитель проекта, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Марина Секачева подчеркнула, что подобных ПО в стране не существует, но похожие разработки велись в Китае и Южной Корее.

Специалисты уже провели технические и клинические испытания, и теперь новинкой могут пользоваться медицинские учреждения. Эксперты уверены, что она даст возможность обнаруживать болезнь на той стадии, когда лечение наиболее эффективно.

В марте сообщалось, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили новый подход, который позволяет прогнозировать развитие раковых опухолей. Они разработали математическую модель, которая описывает процессы возникновения и развития раковых клеток с учетом взаимодействия иммунной, эндокринной и кровеносной систем.

Ранее врач объяснил, как будет действовать новая вакцина от рака.