В России создали модель для прогнозирования развития рака

В ПНИПУ разработали программу, описывающую появление и развитие раковых клеток

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили новый подход, который позволяет прогнозировать развитие раковых опухолей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами, такими как алюминий, значительно повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Алюминий, попадающий в организм через воздух, воду и пищу, накапливается в тканях и нарушает работу иммунной, эндокринной и кровеносной систем. Это может привести к образованию аномальных клеток и развитию раковых опухолей.

В Пермском Политехе разработали математическую модель, которая описывает процессы возникновения и развития раковых клеток с учетом взаимодействия иммунной, эндокринной и кровеносной систем.

Модель состоит из 19 уравнений, которые учитывают динамику изменения концентрации аномальных клеток, процессы их уничтожения иммунной системой, формирование новых кровеносных сосудов под действием ферментов, выделяемых раковыми клетками.

Эффективность разработки проверили на виртуальном образце почечной ткани, так как почки являются основным органом накопления и выведения алюминия из организма. Ученые смоделировали развитие опухоли при различных концентрациях алюминия.

Оказалось, что при суточной дозе 0,4 мг/кг веса иммунная система справляется с уничтожением раковых клеток без явных симптомов заболевания. А при дозе 40 мг/кг веса происходит неконтролируемое деление клеток, что приводит к росту опухоли и появлению метастазов.

Модель показала качественное соответствие с реальными клиническими данными пациентов. Она позволяет анализировать различные сценарии развития опухоли в зависимости от внешних условий, таких как уровень загрязнения окружающей среды.

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