Названа вероятная причина холодных зим в Европе

Международная команда ученых с участием физиков из Санкт-Петербургского государственного университета в ходе исследования установила, что вулканическое извержение в Тихом океане может быть причиной холодных зим в Европе. Работа была опубликована в журнале Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).

Из материала следует, что из-за извержения вулкана Хунга Тонга — Хунга Хаапай, которое произошло в январе 2022 года, произошел выброс в стратосферу рекордного количества водяного пара. Он оказал влияние на химический состав и температуру атмосферы, после чего наблюдалось ослабление северного полярного вихря — ключевого элемента зимней циркуляции в Северном полушарии.

В результате, как выяснили ученые, изменения повлекли за собой увеличение вероятности экстремально холодной погоды в Европе, Азии и Северной Америке. Уже зимой 2023 года в ряде регионов фиксировались температурные аномалии, включая −34 °C в Ярославле и необычные морозы в Осло.

Согласно климатической модели, которую рассчитали ученые, повышенное содержание водяного пара в стратосфере сохранится до 2031 года.

До этого группа ученых из Арктического университета Норвегии в Тромcё обнаружили тревожную тенденцию: арктические фьорды могут перестать эффективно поглощать углерод из воздуха по мере глобального потепления. Специалисты выяснили, что таяние льдов, хотя и увеличивает доступ солнечного света и временно стимулирует рост фитопланктона, в долгосрочной перспективе ведет к негативным последствиям.

Ранее ученые узнали, когда Арктика пройдет точку климатического невозврата.