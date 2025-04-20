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Ученые нашли странную связь между бородами и благосклонностью инвесторов

ActPsy: молодым людям с легкой щетиной чаще доверяют распоряжаться деньгами
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Shutterstock

Международная группа ученых из США и Бразилии нашла неожиданную связь между стилем бороды и уровнем доверия в финансовых вопросах среди мужчин. Исследование опубликовано в научном журнале Acta Psychologica (ActPsy).

Команда провела эксперимент с участием 171 студента. Добровольцам предложили доверить виртуальные деньги одному из «попечителей», представленных фотографиями мужчин с разным типом растительности на лице и визуальным возрастом.

Результаты показали любопытную закономерность: молодые мужчины с легкой щетиной получали наибольшие суммы. Однако ни гладко выбритые молодые люди, ни люди с пышными бородами не пользовались таким доверием. Кроме того, для мужчин старшего возраста стиль бороды вообще не имел значения.

Исследователи объясняют этот феномен через концепцию «премии за красоту». Легкая щетина делает молодых мужчин более привлекательными в глазах окружающих, что автоматически повышает уровень доверия.

«Мы ожидали, что любая борода усилит доверие, но оказалось, что работает только щетина — и только на молодых лицах», — отметили авторы исследования.

Ученые планируют расширить проект, включив разные возрастные группы и культурные контексты. Они приглашают коллег из других стран к сотрудничеству для более масштабного изучения этого феномена.

Ранее исследователи раскрыли новый фактор риска превращения в жертву брачных аферистов.

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