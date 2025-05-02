Китай замедлил вращение Земли и увеличил продолжительность суток

Китайская гидроэлектростанция (ГЭС) «Три ущелья», которая является крупнейшей в мире электростанцией по установленной мощности в 22,5 ГВт, замедлила вращение Земли. Гигантская плотина вызвала увеличение суток на 0,06 микросекунды и смещение оси планеты на 2 сантиметра, заявил геофизик из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА Бенджамина Фонг Чао. Об этом сообщает Yahoo News.

По словам ученого, «это составляет чуть более трех дней за весь период существования Вселенной».

Сооружение длиной 2335 метров и высотой 185 метров находится на реке Янцзы в провинции Хубэй. Строительство объекта было завершено в 2012 году. Плотина наполнена 40 кубическими километрами воды, которые хранятся на высоте 175 метров над уровнем моря. Такой объем жидкости изменил распределение массы планеты и замедлил ее вращение. Из-за этого произошло удлинение суток и смещение земной оси.

Ранее внутри Земли была обнаружена скрытая структура.