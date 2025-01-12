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Внутри Земли обнаружена скрытая структура

JGR: у Земли обнаружено второе внутреннее ядро
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Международный сейсмологический центр сообщил об обнаружении внутри Земли ранее неизвестного слоя — второго внутреннего ядра. Результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research (JGR): Solid Earth.

По словам ученых, это открытие кардинально меняет устоявшиеся представления о строении планеты. До момента обнаружения новой структуры было принято считать, что структура Земли включает четыре основных слоя: кору, мантию, внешнее и внутреннее ядра.

Новое ядро удалось выявить благодаря инновационному алгоритму, который проанализировал тысячи записей сейсмических волн. По словам исследователей, при температуре около 5000°C раскаленное внутреннее ядро состоит из двух слоев, которые отличаются своими физическими свойствами.

Ключевым фактором стали различия в поведении сейсмических волн: они распространяются по-разному вдоль экватора и оси вращения Земли. Ведущий исследователь Джоан Стивенсон пояснила, что эти аномалии могут быть связаны с изменениями структуры железа, которые возникли на разных этапах охлаждения планеты.

Хотя механизм формирования второго внутреннего ядра пока остается загадкой, ученые уверены, что это открытие подтверждает ранние гипотезы о сложной структуре земных недр. Однако для окончательного понимания нужны дополнительные исследования, особенно в труднодоступных регионах планеты.

Ранее выяснилось, что магнитное поле Луны существовало вдвое дольше, чем думали ученые.

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