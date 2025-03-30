Маск хочет пересмотреть ресурсы NASA в пользу отправки людей на Марс

Предприниматель, миллиардер, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск работает над пересмотром программ и расходов космического агентства НАСА, чтобы перераспределить его ресурсы на реализацию полета людей на Марс. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

По информации издания, миллиардер намерен назначить преданных людей, которые будут помогать ему.

«Ресурсы НАСА распределят в пользу миссии по отправке людей на Марс», — говорится в публикации газеты.

Также The Wall Street Journal отмечает, что Маск пытался заручиться поддержкой главы Белого дома Дональда Трампа, чтобы осуществить свои планы. Он убеждал президента США, что реализация проекта увековечит его имя в истории.

15 марта Маск заявил, что космический корабль с роботом Optimus производства компании Tesla полетит на Марс в конце 2026 года. По его словам, если этот полет пройдет успешно, то высадка людей на красную планету может начаться уже в 2029-2031 годах.

Позднее глава SpaceX изменил собственные прогнозы по колонизации Марса. По его словам, это может произойти через 20-30 лет.

Ранее в России предложили Маску вместе отправить космонавтов на Марс.