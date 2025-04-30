Ученые начали работу над воссозданием кожи тираннозавра

NBC: ученые работают над выращиванием кожи тираннозавра и созданием из нее сумок

Группа биоинженеров из Великобритании работает над выращиванием кожи тираннозавра и созданием из нее сумок и клатчей премиум-класса. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Команда стремится создать экологически устойчивую кожу, используя коллаген этого зверя», — сообщает телеканал.

По данным NBC, в ходе работ ученые пытаются вырастить кожу из окаменелых фрагментов древнего хищника. В случае успеха ученые впервые осуществят выделку кожи от такого животного.

При этом телеканал отмечает со ссылкой на профессора синтетической геномной инженерии Имперского колледжа Лондона Тома Эллиса, что выращивание настоящей кожи тираннозавра возможно пока лишь в «очень далекой перспективе».

8 апреля стало известно, что американские ученые из компании Colossal Biosciences смогли создать аналог одного из самых больших волков в истории — ужасного волка. Для воссоздания образа животных ученые взяли клетки серого волка и выполнили 20 редактирований генома. Модифицированные клетки они поместили в яйцеклетки домашних собак — помесей крупных гончих. В результате эксперимента на свет появились трое волчат: Ромул, Рем и Кхалиси.

Ранее Маск призвал создать домашнего мамонтенка.