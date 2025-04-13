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Астрономы впервые запечатлели, как звезда пожирает огромную планету

TAJ: газовый гигант врезался в звезду в 12000 световых лет от Земли
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NASA, ESA, CSA, R. Crawford (STScI)

Американские ученые из Национальной оптико-инфракрасной астрономии и других научных центров с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» впервые запечатлели столкновения звезды с огромной планетой. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

Команда наблюдала за звездой с массой меньше солнечной, расположенной в 12 тыс. световых лет от Земли в созвездии Орла. Она поглотила планету, представляющую собой газовый гигант класса «горячий юпитер».

Сначала астрономы полагали, что светило уничтожило планету в результате собственного расширения, но оказалось, что обреченный мир врезался в звездную поверхность, поскольку его орбита постепенно приходила в упадок из-за гравитационного взаимодействия.

Столкновение породило мощные выбросы пыли и горячего газа, окружившие звезду расширяющимся облаком в виде кольца.

Хотя в Солнечной системе подобный сценарий маловероятен, через 5 млрд лет Солнце, превратившись в красного гиганта, может поглотить Меркурий, Венеру и, возможно, Землю. Новые данные указали, что чаще планеты исчезают в результате постепенного сближения со звездой, а не из-за ее расширения.

«Наша система стабильна, но в далеком будущем Солнце все же может поглотить внутренние планеты», — заключил ведущий автор исследования Райан Лау.

Ранее ученые выяснили причины столкновений планет со звездами.

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