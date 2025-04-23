Астрономы нашли планету, испаряющуюся на орбите своей звезды

AJL: планета в 140 световых годах от Земли сгорает в огне оранжевого карлика

Американские ученые из Массачусетского технологического института обнаружили редкое космическое явление — планету, которая буквально испаряется на орбите своей звезды. Исследование опубликовано в научном издании Astrophysical Journal Letters (AJL).

Мир, получивший обозначение BD+05 4868 Ab, расположен в созвездии Пегаса в 140 световых годах от Земли и оставляет за собой гигантский хвост из минеральной пыли длиной около 9 млн километров.

Планета размером между Меркурием и Луной обращается вокруг своего оранжевого карлика всего за 30,5 часа на расстоянии в 20 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу.

Ее поверхность раскалена до 1600°C, что превращает каменистые породы в магму. Каждый оборот вокруг звезды планета теряет массу, эквивалентную горе Эверест (около 350 млрд тонн), образуя впечатляющий пылевой шлейф.

Открытие сделали с помощью космического телескопа TESS, который зафиксировал периодические падения яркости звезды при прохождении планеты.

Ученые предполагают, что BD+05 4868 Ab могла сформироваться дальше от звезды, но была выброшена на нынешнюю орбиту гравитационным воздействием другого небесного тела.

Особый интерес представляет состав испаряющейся материи. Астрономы планируют использовать телескоп «Джеймс Уэбб» для детального анализа хвоста, который может содержать минералы из коры, мантии или даже ядра планеты. Это даст уникальную возможность изучить геологию экзопланет земного типа без необходимости отправки космических миссий.

Наблюдение за сгорающим миром поможет ученым лучше понять эволюцию планетных систем и механизмы их разрушения в экстремальных условиях.

Ранее исследователи впервые наблюдали, как огромная планета врезалась в поверхность своей звезды, вызвав колоссальный выброс пыли и газа.