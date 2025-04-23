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Развеян миф о вреде красного мяса

La Razon: красное мясо не повышает уровень холестерина
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Suzanne Pratt/Shutterstock/FOTODOM

Кардиолог Амара Аладель развеяла распространенное мнение о том, что красное мясо вредит сердцу. В интервью изданию La Razon специалист заявила, что современные клинические исследования не подтверждают связь между его употреблением и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

«Оно не повышает уровень холестерина и не вызывает проблем с сердечно-сосудистой системой», — отметила Аладель, подчеркивая важность индивидуального подхода при составлении рациона.

Кардиолог сослалась на исследование, проведенное в 2024 году. В рамках работы ученые из Университета Индианы (США) провели мета-анализ 20 ранее опубликованных исследований с участием взрослых людей. Научные работники оценили количество свежей и минимально обработанной говядины в рационе добровольцев и сопоставили полученные данные с уровнями «плохого» и «хорошего» холестерина в крови участников.

В результате не было обнаружено связи между потреблением красного мяса и повышением уровня триглицеридов (жировых веществ), маркеров воспаления и артериального давления.

По словам доктора Аладель, ключевым отличием этого исследования стало то, что оно не было наблюдательным, как многие работы, на которых строятся старые мифы о питании. Публикация представляла собой обзор тщательно спланированных клинических испытаний с контрольными группами и объективными измерениями.

Ранее ученые развеяли миф об особых диетах для роста мышц.

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