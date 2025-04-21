Патрушев заявил о сокращение научного флота РФ до критического уровня

Патрушев: научный флот РФ из-за невнимания к нему сократился до минимума

Научный флот России в настоящее время сократился до критического минимума. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ».

«Невнимательное отношение к состоянию научно-исследовательского флота привело к его устареванию и сокращению до критического минимума. Средний возраст научных судов составляет около 34 лет, их износ превышает 80%», — сказал помощник главы государства.

Патрушев добавил, что правительству уже даны поручения по выработке дополнительных мер. В частности, по словам главы коллегии, они коснутся создания благоприятных условий для проведения морских научных исследований, повышения конкурентоспособности арктической науки, а также организации строительства научно-исследовательского флота.

В этом же интервью Патрушев заявил, что Китай стал передовой морской экономической державой. По словам помощнка президента России, это связано с тем, что Запад «почивал на лаврах» после 1991 года, а Пекин действовал на опережение.

Ранее Патрушев предупредил Запад об ответе на планы устроить морскую блокаду России.