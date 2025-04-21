Патрушев объяснил экономическое превосходство Китая на море

Китай стал передовой морской экономической державой, поскольку Запад «почивал на лаврах» после 1991 года, а Пекин действовал на опережение, считает помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«После 1991 года наступило небольшое затишье, которое США и их западные партнеры самоуверенно приняли за свою окончательную победу. <...> Коллективный Запад скорее почивал на лаврах, чем шел в ногу со временем», — заявил Патрушев.

По его словам, пока в Соединенных Штатах и других западных странах судостроение деградировало, Китай «работал на опережение» и сейчас является главной морской экономической державой, «да и в военно-морском плане наступает американцам на пятки».

Патрушев полагает, что администрация президента США Дональда Трампа хочет исправить эту ситуацию.

В том же интервью Патрушев заявил, что Россия ответит Западу на санкционные планы Британии и стран Евросоюза, которые напоминают морскую блокаду.

Ранее в Китае заявили о резком росте иностранных инвестиций в экономику.