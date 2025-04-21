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Патрушев предупредил Запад об ответе на планы устроить морскую блокаду России

Патрушев пообещал Западу ответ на его планы устроить морскую блокаду России
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Россия ответит Западу на санкционные планы Британии и стран Евросоюза, которые напоминают морскую блокаду. Об этом заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Ъ».

«Эти меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор с нашей стороны. Если же дипломатические или правовые инструменты не возымеют действие, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш ВМФ», — сказал он.

Патрушев отметил, что «горячие головы» в Лондоне или Брюсселе должны это четко понимать.

По его словам, объявленный американским президентом Дональдом Трампом курс США на «восстановление морского господства Америки» объясняется усилением Китая, который стал «морской экономической державой номер один в мире».

В феврале Патрушев заявил, что Североатлантический альянс пытается блокировать Россию на Балтике. Он отметил, англосаксы координируют действия НАТО в Балтийском море и Финском заливе, направленные на блокаду России, в том числе с целью парализовать работу российских портов в Ленинградской и Калининградской областях.

Патрушев добавил, что страны НАТО используют террористические методы. В качестве примера он привел «пиратский захват судна Eagle S на Балтике».

Ранее МИД РФ прокомментировал планы Финляндии и Эстонии блокировать Финский залив.

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