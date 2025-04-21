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Врач рассказал, как долгие космические полеты влияют на организм человека

Врач Ниязов: космические полеты влияют на сердечно-сосудистую систему человека
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Freepik.com

Длительные космические полеты могут негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему, потому что без гравитации сердцу не нужно перекачивать кровь из ног наверх, что делает сердечную мышцу более слабой. Об этом kp.ru рассказал научный сотрудник, врач по авиационной и космической медицине Института медико-биологических проблем РАН, заместитель руководителя подгруппы медицинского обеспечения внекорабельной деятельности Центра управления полетами Арслан Ниязов.

Кроме того, микрогравитация (невесомость) оказывает влияние на опорно-двигательный аппарат — из-за нее мышцы ног слабеют, поэтому человек может выглядеть похудевшим. Из-за отсутствия нагрузок на кости в организме вымывается кальций, что увеличивает риск переломов. Врач уточнил, что во избежание таких последствий для космонавтов проводят профилактику, после возвращения — реабилитацию.

По его словам, на Международной космической станции (МКС) устанавливаются беговые дорожки, чтобы тренировать сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный и вестибулярный аппарат.

«В российском отсеке есть велоэргометр (велотренажер с точным измерением нагрузки и параметров организма), у американцев — силовой тренажер. Традиционно у нас больше внимания уделяется кардионагрузкам, у них — силовым. Но на МКС медицинская система единая, несмотря на отличия в подходах. Наши космонавты пользуются тренажером в американском модуле. Перед посадкой тренировки усиленные, чтобы космонавт лучше реадаптировался к земным условиям. Еще — витамины, минералы и психологическая поддержка», — добавил Ниязов.

В конце февраля сообщалось, что в Китае создали первый в мире двигатель на реактивном топливе для полета со скоростью до 16 Махов (19,5 тыс. км).

Ранее стало известно, что корабль с Кэти Перри вернулся из космоса.

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