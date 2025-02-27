Китай создал двигатель, способный изменить возможности воздушных и космических путешествий

В КНР создали первый в мире двигатель для полета со скоростью 16 Махов

В Китае создали первый в мире двигатель на реактивном топливе для полета со скоростью до 16 Махов (19,5 тыс. км). Об этом сообщила газета South China Morning Post.

«Китайские ученые успешно испытали первый в мире двигатель с косой детонацией (ODE), работающий на стандартном авиационном керосине, что может стать потенциальным прорывом в области гиперзвуковых двигателей, способным изменить границы возможностей воздушных и космических путешествий», — пишет газета.

В серии новаторских экспериментов в ударной трубе JF-12 в Пекине, которая имитирует условия полета с высокой скоростью Маха на высоте более 40 км, исследователи из Китайской академии наук добились устойчивых косых детонационных волн с использованием реактивного топлива RP-3 — обычного керосина.

Результаты экспериментов опубликованы в китайском журнале Journal of Experiments in Fluid Mechanics. Ученые выяснили, что скорость сгорания у этого двигателя оказалась в 1000 раз выше, чем у традиционных прямоточных воздушно-реактивных двигателей, с эксплуатационной способностью в диапазоне от 6 до 16 Махов — скорости, на которой обычные воздушно-реактивные двигатели не справляются.

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