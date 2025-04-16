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Назван первый признак рака горла

Врач Шубин: охриплость может быть первым признаком рака горла

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Охриплость может быть первым симптомом рака горла или голосовых связок, рассказал «Газете.Ru» врач-оториноларинголог, фониатр ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, врач высшей категории Дмитрий Шубин.

«Когда новообразование начинает расти на голосовой складке, оно изменяет ее структуру. В результате смыкание голосовых складок происходит не так чисто и гладко, как должно быть. Это приводит к нарушению голоса. По качеству голоса человека, который к вам обратился, можно предварительно определить диагноз, даже не осматривая его. Когда пациент заходит в кабинет, здоровается и начинает говорить, вы уже можете понять, в каком направлении искать проблему. ЛОР-врачу, не имеющему соответствующей углубленной подготовки по данному профилю, будет сложно уловить эти характеристики голоса», – объяснил врач.

Кроме того, могут появиться такие симптомы, как затруднение дыхания.

«Однако затруднение дыхания чаще встречаются на запущенных стадиях, когда новообразования, доброкачественные или злокачественные, занимают уже большой объем и закрывают голосовую щель», – отметил доктор.

Подробнее о том, как различные заболевания вызывают изменения голоса и помогают ли народные методы восстановить голос, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученые придумали, как прогнозировать поведение зубных имплантов в разных условиях.

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