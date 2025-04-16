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Ученые придумали, как прогнозировать поведение зубных имплантов в разных условиях

В СПбПУ создан цифровой двойник челюсти для прогноза поведения импланта

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Специалисты Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого придумали, как прогнозировать поведение зубного импланта в разных условиях. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Инженеры разработали цифровые двойники челюстной кости, самих имплантатов и вспомогательных компонентов имплантационной системы для разработки и тестирования новых протоколов лечения. Это позволяет повысить эффективность процесса разработки новой продукции за счет использования результатов цифровых испытаний без необходимости изготовления промежуточных прототипов и проведения большого количества натурных экспериментов.

«Технология позволяет «заглянуть» внутрь челюстной кости человека и смоделировать, как конкретный имплант будет вести себя при установке в зависимости от типа костной ткани и протокола подготовки костного ложа. Полученные цифровые данные в свою очередь позволяют тестировать существующие типы дентальных имплантов, а также создавать новые модели, обладающие необходимыми характеристиками и отвечающие конкретным требованиям. Я надеюсь, что созданный научно-технический задел ляжет в основу других исследований в области цифрового инжиниринга и технологии цифровых двойников в дентальной имплантологии», — рассказала «Газете.Ru» инженер направления «Прикладные исследования и разработки» ПИШ СПбПУ Екатерина Садовченко.

В процессе разработки технологии инженеры ПИШ СПбПУ провели лабораторные испытания модели челюстной кости разной плотности для определения их физико-механических характеристик. Далее с учетом собранных данных была разработана компьютерная модель и на виртуальных стендах проведены испытания двух линеек отечественной имплантационной системы, каждая из них включала в себя имплантаты разного диаметра и длины: 8, 11, 14 мм. В дальнейшем результаты цифровых испытаний были валидированы при помощи натурных экспериментов.

На основе анализа полученных данных специалисты ПИШ СПбПУ сделали выводы о напряжениях и деформациях, возникающих в модели челюстной кости, а также провели оценку стабильности имплантатов и выявили ключевые характеристики, влияющие на данный параметр.

В дальнейшем с помощью разработанного подхода планируется тестировать применение различных режущих инструментов для формирования ложа в костном материале челюсти.

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