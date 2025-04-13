В Госдуме предложили привлечь к техническим специальностям бесплатным обучением

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) предложили сделать образование в колледжах и вузах по стратегическим специальностям бесплатным. Об этом ТАСС сообщил руководитель фракции Сергей Миронов.

«Направим свои предложения в правительство. Будем настаивать, чтобы обучение по дефицитным стратегическим специальностям в вузах и колледжах было бесплатным, а значит доступным для широкого круга молодых людей, независимо от их материального положения», — заявил Миронов.

Он напомнил, что в предыдущие годы российская образовательная система массово «наплодила» большое количество экономистов, юристов и других специалистов по гуманитарному направлению, оставив многие технические профессии в дефиците. Среди этих дефицитных профессий — инженеры, технические специалисты, научные кадры, медики и педагоги.

Также правительство Москвы приняло решение увеличить количество бюджетных мест в московских колледжах до 37 тысяч.

Ранее стало известно, что в России могут сократить число необходимых для сдачи ОГЭ.