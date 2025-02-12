Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут сократить число необходимых для сдачи ОГЭ

В пяти регионах РФ могут вдвое сократить число необходимых для сдачи ОГЭ
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В пяти регионах России могут сократить число обязательных для получения аттестата после девятого класса Основных государственных экзаменов (ОГЭ) с четырех до двух. Об этом пишет «Интерфакс».

Пилотный законопроект о сокращении числа ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Республике Северная Осетия — Алания. будет рассмотрен Государственной думой в первом чтении 12 февраля. В случае успешной апробации нового закона в этих регионах, он может быть распространен на всю страну.

Также законопроект предполагает новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) за счет средств региональных и местных бюджетов.

Авторами законопроекта стали представители всех пяти думских фракций.

До этого 85% россиян выступили за возвращение бесплатного начального профессионального образования в школах, но на добровольной основе.

Ранее Путин предсказал скачок спроса на специалистов с средним профессиональным образованием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами