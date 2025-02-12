В России могут сократить число необходимых для сдачи ОГЭ

В пяти регионах РФ могут вдвое сократить число необходимых для сдачи ОГЭ

В пяти регионах России могут сократить число обязательных для получения аттестата после девятого класса Основных государственных экзаменов (ОГЭ) с четырех до двух. Об этом пишет «Интерфакс».

Пилотный законопроект о сокращении числа ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Республике Северная Осетия — Алания. будет рассмотрен Государственной думой в первом чтении 12 февраля. В случае успешной апробации нового закона в этих регионах, он может быть распространен на всю страну.

Также законопроект предполагает новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) за счет средств региональных и местных бюджетов.

Авторами законопроекта стали представители всех пяти думских фракций.

До этого 85% россиян выступили за возвращение бесплатного начального профессионального образования в школах, но на добровольной основе.

Ранее Путин предсказал скачок спроса на специалистов с средним профессиональным образованием.