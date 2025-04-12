Загрязнение воды лекарствами дало лососям неожиданные преимущества, выяснили ученые

Группа ученых из Шведского сельскохозяйственного университета выяснила, что даже небольшие количества лекарственных препаратов могут серьезно влиять на поведение диких животных. Они выяснили, что попадающие в реки препараты для лечения тревожности сделали атлантических лососей более безрассудными и склонными к риску. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Команда изучила эффект седативного препарата клобазама, применяемого для борьбы с тревожными расстройствами, на популяцию лососей в шведской реке Дал. Наблюдения показали, что рыбы под действием клобазама успешнее преодолевали путь до Балтийского моря и быстрее проходили плотины ГЭС.

Фармацевтические загрязнители попадают в водоемы через канализационные стоки, промышленные выбросы и неправильную утилизацию лекарств. Сегодня в окружающей среде обнаружено около 1000 активных веществ, многие из которых воздействуют не только на человека, но и на животных, имеющих схожие биологические мишени.

Решение проблемы требует комплексного подхода: модернизации очистных сооружений, разработки «зеленых» лекарств, разлагающихся в природе, и ужесточения правил утилизации фармацевтики.

Ученые предупреждают: даже незаметные изменения в поведении животных могут со временем привести к серьезным экологическим последствиям.

Ранее исследователи предупредили об угрозе для рыб из-за загрязнения воды антидепрессантами.