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Загрязнение воды лекарствами дало лососям неожиданные преимущества, выяснили ученые

Science: седативный препарат клобазам ускорил миграцию лосося в Балтийское море
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Hans-Petter Fjeld/Wikimedia

Группа ученых из Шведского сельскохозяйственного университета выяснила, что даже небольшие количества лекарственных препаратов могут серьезно влиять на поведение диких животных. Они выяснили, что попадающие в реки препараты для лечения тревожности сделали атлантических лососей более безрассудными и склонными к риску. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Команда изучила эффект седативного препарата клобазама, применяемого для борьбы с тревожными расстройствами, на популяцию лососей в шведской реке Дал. Наблюдения показали, что рыбы под действием клобазама успешнее преодолевали путь до Балтийского моря и быстрее проходили плотины ГЭС.

Фармацевтические загрязнители попадают в водоемы через канализационные стоки, промышленные выбросы и неправильную утилизацию лекарств. Сегодня в окружающей среде обнаружено около 1000 активных веществ, многие из которых воздействуют не только на человека, но и на животных, имеющих схожие биологические мишени.

Решение проблемы требует комплексного подхода: модернизации очистных сооружений, разработки «зеленых» лекарств, разлагающихся в природе, и ужесточения правил утилизации фармацевтики.

Ученые предупреждают: даже незаметные изменения в поведении животных могут со временем привести к серьезным экологическим последствиям.

Ранее исследователи предупредили об угрозе для рыб из-за загрязнения воды антидепрессантами.

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