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Ученые предупредили об угрозе для рыб из-за попадающего в реки антидепрессанта

The Guardian: загрязнение воды лекарствами угрожает выживанию рыбы

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Renata Romeo/Ocean Image Bank

Ученые из университета Монаша (Австралия) проанализировали влияние попадания фармацевтических препаратов в водоемы на численность и поведение находящейся в воде рыбы. Об этом сообщает газета The Guardian.

Исследователи сосредоточили внимание на популярном антидепрессанте флуоксетине. По данным ученных, именно это вещество чаще всего попадает в воду в огромных количествах. Также в работе задействовали 3,6 тыс. диких гуппи, которых поместили в несколько аквариумов, куда добавили разное количество фармацевтического препарата.

По итогам работы ученые выяснили, что даже минимальная концентрация флуоксетина способна повлиять на жизнь рыбы. У гуппи, которые находились в аквариуме с низким содержанием вещества, существенно ухудшилось физическое состояние и способность к размножению. Кроме того, их поведение стало более предсказуемым.

До этого нигерийские ученые из Университета Ковенант и Илоринского университета изучили экологическую ситуацию в дельте реки Нигер на юге Нигерии. Они пришли к выводу, что загрязнение окружающей среды нефтепродуктами и радиоактивными веществами представляет угрозу для природы и местных жителей.

Ранее стало известно, что ловля мальдивских рыб сделала их нервными и одинокими.

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