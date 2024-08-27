Ученые предупредили об угрозе для рыб из-за попадающего в реки антидепрессанта

Ученые из университета Монаша (Австралия) проанализировали влияние попадания фармацевтических препаратов в водоемы на численность и поведение находящейся в воде рыбы. Об этом сообщает газета The Guardian.

Исследователи сосредоточили внимание на популярном антидепрессанте флуоксетине. По данным ученных, именно это вещество чаще всего попадает в воду в огромных количествах. Также в работе задействовали 3,6 тыс. диких гуппи, которых поместили в несколько аквариумов, куда добавили разное количество фармацевтического препарата.

По итогам работы ученые выяснили, что даже минимальная концентрация флуоксетина способна повлиять на жизнь рыбы. У гуппи, которые находились в аквариуме с низким содержанием вещества, существенно ухудшилось физическое состояние и способность к размножению. Кроме того, их поведение стало более предсказуемым.

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