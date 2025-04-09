Количество воды на обратной стороне Луны удивило ученых

Ученые из Китайской академии наук в составе международной команды обнаружили, что мантия Луны на ее обратной стороне значительно суше, чем на ближней. Обнаружение базируется на анализе базальтовых образцов, собранных миссией Чанъэ-6 (CE6) в бассейне SPA на обратной стороне Луны. Работа опубликована в журнале Nature.

По результатам анализа, родительская магма базальтов CE6 содержит от 15 до 168 микрограмм воды на грамм, однако оценка состава мантии, из которой происходят эти базальты, показала содержание всего воды в 1–1,5 микрограмма на грамм. Эти данные существенно ниже концентраций воды, обнаруженных в мантии на ближней стороне Луны, где наблюдаются значения вплоть до 200 микрограмм на грамм.

Ученые предполагают, что эти различия в распределении воды в мантии могут отражать асимметричные процессы формирования и последующей термохимической эволюции Луны. Результаты исследования дают новые важные ограничения для гипотезы гигантского столкновения, объясняющей происхождение Луны, и помогают уточнить общий водный баланс лунной мантии.

Открытие было получено благодаря анализу как изотопного состава воды, так и изучению включений расплава и апатита в базальтовых образцах Чанъэ-6 — первых образцах, возвращенных с обратной стороны Луны.

По мнению авторов, результаты их работы не только расширяют представления о внутреннем устройстве Луны, но и открывают новые перспективы для будущих миссий и исследований в рамках изучения происхождения и эволюции нашего спутника.

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