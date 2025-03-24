На Западе заявили о потере влияния Мерца на партнеров по коалиции

Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц утратил основные рычаги влияния на немецких социал-демократов, с которыми он планировал сформировать правительство. Об этом пишет европейское издание Politico.

Авторы отметили, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) является единственным возможным партнером ХДС/ХСС для формирования нового правительства. СДПГ стремилась к изменению Основного закона страны. Поправки позволили бы ослабить «долговой тормоз», в рамках которого существует запрет на финансирование бюджета новыми долговыми заимствованиями сверх определенного уровня.

На прошлой неделе парламент Германии под влиянием ХДС/ХСС принял необходимые поправки. По данным журналистов, теперь СДПГ не пойдет навстречу блоку Мерца в основных вопросах повестки — ужесточении миграционного регулирования и урезании социальных расходов. Politico отметило, что позиция партий по данным моментам расходится.

Издание допустило, что теперь Мерцу придется отойти от собственных предвыборных обещаний. В частности, ХДС/ХСС может «сдвинуться влево», отойдя от планов стать правым политическим блоком.

8 марта Мерц заявил об успешном завершении консультаций по созданию коалиции блока ХДС/ХСС с СДПГ. В консультациях с главой блока участвовал глава Христианского социалистического союза Маркус Зёдер, а также лидеры социал-демократов Заския Эскен и Ларс Клингбайль.

Ранее Медведев назвал Мерца «фрицем» и сравнил его с Геббельсом.