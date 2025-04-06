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Ученые назвали последствия замедления мощнейшего океанического течения Земли

ERL: Антарктическое циркумполярное течение может ослабеть на 20% к 2050 году
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Mark Ralston/AP

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что Антарктическое циркумполярное течение (АЦК) – ключевой регулятор глобального климата – может потерять 20% своей скорости к 2050 году из-за таяния ледников. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research Letters (ERL).

АЦК – самое мощное течение планеты. Оно в 100 раз сильнее Амазонки. Поток опоясывает Антарктиду, соединяя три океана и действуя барьер, защищающий ледяной континент от теплых вод.

Как показало моделирование, талая вода снижает солёность океана, ослабляя течение. При сохранении текущего уровня выбросов углекислого газа скорость АКЦ упадет на 20%, что создаст петлю обратной связи — чем сильнее будут таять льды, тем медленнее будет двигаться течение.

Ослабление АЦК грозит проникновением теплых вод к Антарктиде, миграцией чужеродных видов, снижением способности океана поглощать тепло и повышением уровня моря.

По словам ученых, сокращение углеродных выбросов может замедлить таяние восточноантарктических ледников, снизить темпы ослабления АЦК и сохранить климатический баланс.

Ранее стало известно, что ключевое течение Арктики может исчезнуть уже в этом веке.

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