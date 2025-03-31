Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ключевое арктическое течение может исчезнуть уже в этом веке, предупредили ученые

JRGO: содержание пресной воды в море Бофорта выросло на 40% за 20 лет
close
Stefan Hendricks/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международная группа ученых из Гетеборгского университета (Швеция) и Института Альфреда Вегенера (Германия) пришла к тревожному выводу: круговорот Бофорта — важнейшее течение в Северном Ледовитом океане — находится под угрозой исчезновения из-за климатических изменений. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Oceans (JRGO).

Анализ данных показал, что стремительное таяние морского льда в Арктике нарушает баланс пресной и соленой воды в регионе. Круговорот Бофорта, расположенный в море Бофорта к северу от Аляски и Канады, уже потерял значительную часть ледяного покрова, который ранее выполнял роль естественного охладителя.

«Содержание пресной воды в море Бофорта увеличилось на 40% за последние 20 лет. Это вызывает опасения, что мы приближаемся к критической точке, после которой течение может полностью разрушиться», — отметили исследователи.

Особую тревогу ученых вызывает потенциальное влияние этих изменений на Атлантическую меридиональную циркуляцию (АМОЦ), в которую входит и знаменитый Гольфстрим. Именно эта система течений обеспечивает относительно мягкий климат в Скандинавии и других регионах Северного полушария.

По словам ученых, если выбросы парниковых газов не будут резко сокращены, круговорот Бофорта может ослабнуть и выпустить огромные объемы пресной воды в Северную Атлантику. Это может дестабилизировать всю систему АМОЦ с непредсказуемыми последствиями для глобального климата.

Ранее ученые назвали процесс, сдерживающий быстрое таяние Арктики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами