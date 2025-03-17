Орбиту МКС подняли почти на два километра

«Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-30» поднял орбиту МКС на 1,8 километра

Российский корабль «Прогресс МС-30» поднял орбиту Международной космической станции (МКС) на 1,8 километра. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 19:00 мск включились двигатели «Прогресса МС-30», проработали 532,99 секунд, выдав импульс величиной 1 м/с», — говорится в сообщении.

Таким образом, средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,77 км и составила 417,87 км над поверхностью Земли.

В «Роскосмосе» уточнили, что станцию готовят к старту «Союза МС-27» и посадке «Союза МС-26».

За все время полета МКС осуществлено 375 коррекций высоты ее орбиты, добавили в госкорпорации.

Накануне сообщалось, что многоразовый космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX, успешно пристыковался к МКС. На борту космического корабля находились четыре человека, включая российского космонавта Кирилла Пескова. Еще в экипаж вошли астронавты Николь Айерс и Энн Макклейн, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований.

Ранее российский космонавт пообещал угостить инопланетян чаем с вкусняшками.