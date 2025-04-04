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Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут грозить домоседам

Metro: домоседы могут столкнуться со снижением иммунитета
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Длительное нахождение в помещении без доступа к свежему воздуху и естественному свету может серьезно навредить здоровью, предупредил терапевт Бабак Ашрафи в беседе с изданием Metro. По его словам, такой образ жизни нарушает циркадные ритмы — биологические часы, регулирующие режим сна и бодрствования. Постоянное домоседство также может привести к хронической усталости и бессоннице.

Врач добавил, что при редком пребывании на солнце в организме замедляется выработка витамина D, что негативно сказывается на иммунной системе, настроении и состоянии костей. Особенно остро эта проблема ощущается зимой, когда солнечного света не хватает даже при регулярных прогулках.

Медики также подчеркивают важность физической активности и свежего воздуха для психоэмоционального благополучия. Даже короткие прогулки по 10-15 минут в день способствуют улучшению концентрации, снижению стресса и нормализации сна. Особенно важно делать такие перерывы в течение рабочего дня людям, работающим из дома.

Помимо этого, ограниченная социальная активность, связанная с редким выходом на улицу, может вызывать чувство изоляции и повысить риск развития депрессии. Специалисты советуют находить баланс между отдыхом дома и активным участием в жизни вне квартиры, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие.

Ранее ученые выяснили, сколько можно смотреть телевизор без вреда для сердца.

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