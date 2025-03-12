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Ученые выяснили, сколько можно смотреть телевизор без вреда для сердца

JАНА: без вреда для сердца смотреть телевизор можно не более часа в день
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txking/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Гонконга установили, что для защиты от сердечного приступа, инсульта и атеросклероза нужно ограничить время просмотра телевизора до одного часа в день. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Атеросклероз возникает из-за образования жировых «бляшек» на стенках артерий. Сужение просвета сосудов и отрыв такой бляшки может спровоцировать болезни сердца, инсульт и заболевания периферических артерий.

Сахарный диабет второго типа и малоподвижный образ жизни являются основными факторами риска атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно много времени в сидячем положении люди проводят перед экранами телевизоров.

Чтобы выяснить, как долго можно смотреть телевизор без вреда для здоровья, ученые провели исследование с участием 346 916 взрослых британцев с разной генетической предрасположенностью к диабету второго типа. Для каждого добровольца был рассчитан полигенный индекс риска развития этого заболевания на основе 138 генетических вариантов.

Результаты показали, что те, кто проводил перед телевизором больше двух часов в день, на 12% чаще страдали от атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Такой эффект наблюдался независимо от генетического риска развития диабета.

Также выяснилось, что у участников, предрасположенных к диабету, риск развития атеросклероза не повышался, если они смотрели телевизор не более одного часа в день.

По словам ученых, сокращение времени сидения служит важным инструментом для улучшения здоровья населения. Такая полезная привычка может нивелировать влияние «плохой генетики».

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