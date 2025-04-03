Физики объяснили, почему бутылка пива «хлопает» при открытии

Исследователи из Геттингенского университета выяснили, что характерный хлопок при открытии бутылки пива с откидной крышкой возникает из-за колебаний конденсата и образования стоячей волны в горлышке. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале Physics of Fluids.

Чтобы разобраться в механизме этого явления, ученые использовали высокоскоростную камеру, снимающую с частотой до 16 800 кадров в секунду, а также чувствительные микрофоны, регистрирующие звуки в диапазоне до 100 000 герц. В ходе экспериментов они зафиксировали, как конденсат (продукт перехода охлажденного вещества из газообразной в жидкую форму) внутри бутылки пива колеблется вверх и вниз. Именно он создает волну, которая и формирует знаменитый хлопок — или, как его называют в англоязычном мире, «plopp».

При резком открытии крышки углекислый газ и воздух под давлением быстро расширяются, охлаждаясь примерно до -50 °C. Это мгновенное падение температуры замедляет распространение звука, но при этом уровень звукового давления внутри бутылки достигает уровня, сравнимого с работой турбины самолета вблизи.

Дополнительный вклад в «музыку пива» вносит и само движение бутылки: выделяющийся углекислый газ поднимает уровень жидкости, а резкий удар крышки о стекло провоцирует образование большего количества пузырьков, иногда даже вызывая фонтанирование напитка.

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