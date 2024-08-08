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Ученые обнаружили огромные волны в мантии Земли

Nature: расхождение континентальных плит вызывает возмущения в мантии планеты

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NASA

Британские ученые из Саутгемптонского университета обнаружили механизм в мантии Земли, отвечающий за подъем континентов и формирование горных систем. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда изучила три геологических зоны, возникших во время распада суперконтинента Гондваны. Одна из них расположена вдоль побережья Индии, вторая находится в Бразилии, а третья окружает Центральное плато в ЮАР.

Исследователи использовали топографические карты, чтобы показать, что эти участки совпадают с континентальными границами. Это говорит об их происхождении в результате расхождения (рифтинга) материковых плит.

Компьютерное моделирование показало, что континентальные рифты нарушают мантию, вызывая глубокие волны, которые катятся к сердцу континента.

Затем ученые проанализировали имеющиеся данные о минералах, чтобы показать, что подъем и эрозия на плато мигрировали вглубь суши примерно в то же время и с той же скоростью, что и волна в мантии. Это показало, что две особенности ландшафта, вероятно, были вызваны одним и тем же процессом континентального распада.

Ранее исследователи узнали время запуска тектоники Земли, которая началась вскоре после образования нашей планеты.

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