Кровохарканье более 600 мл крови в день может указывать на рак

Кровохарканье — это выделение из дыхательных путей мокроты, содержащей прожилки или сгустки крови. Зачастую оно не опасно для человека и сопровождает инфекции верхних дыхательных путей. Однако выделение более 600 мл крови в сутки может указывать на рак легких, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

«Массивное кровохарканье чаще всего вызывают туберкулез, муковисцидоз и рак легких. Основным критерием этого опасного состояния является выделение 600 и более мл крови в течение суток. В таком случае следует незамедлительно обратиться к врачу», – отметил врач.

По его словам, частыми причинами неопасного для жизни кровохарканья у взрослых являются острый бронхит, бронхоэктазы (не связанные с муковисцидозом), пневмония.

«Выделение мокроты с прожилками крови, может встречается при респираторных заболеваниях — например, инфекциях верхних дыхательных путей и вирусном бронхите: на них приходится до 70% случаев гемоптизиса. При таких инфекциях развиваются поверхностное воспаление слизистых оболочек и отек, что приводит к разрыву кровеносных сосудов», – заключил врач.

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