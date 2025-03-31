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Ученые зарегистрировали пять мощных вспышек на Солнце

ТАСС: на Солнце произошли пять вспышек предпоследнего класса мощности M
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Depositphotos

Ученые зафиксировали на поверхности Солнца пять вспышек, которым был присвоен предпоследний класс мощности M. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики имени Е. К. Федорова.

В материале говорится, что первая вспышка произошла в ночь на 30 марта в 00:38 мск и имела мощность M1.4. Явление длилось 33 минуты.

Позже на Солнце зафиксировали еще четыре вспышки. Им присвоили обозначения М1.4, М1.5, М1.6 и М1.9.

Как рассказали источники агентства, все явления были зарегистрированы в одной группе солнечных пятен — 4048.

Ученые классифицируют вспышки на Солнце в зависимости от мощности с помощью латинских букв и индексов. Всего существует пять классов, которые обозначаются буквами: A, B, C, M и X.

Самыми слабыми считаются солнечные вспышки класса A0.0, которые по своей мощности соответствуют излучению на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к каждой следующей букве интенсивность излучения увеличивается в 10 раз.

28 марта на Солнце произошла вспышка высшего класса мощности X1.1. Как отметил руководитель Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований РАН Сергей Богачев, она стала первым таким явлением в текущем месяце.

Ранее астрофизики впервые «взвесили» новорожденную нейтронную звезду.

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