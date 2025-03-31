Ученые зарегистрировали пять мощных вспышек на Солнце

Ученые зафиксировали на поверхности Солнца пять вспышек, которым был присвоен предпоследний класс мощности M. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики имени Е. К. Федорова.

В материале говорится, что первая вспышка произошла в ночь на 30 марта в 00:38 мск и имела мощность M1.4. Явление длилось 33 минуты.

Позже на Солнце зафиксировали еще четыре вспышки. Им присвоили обозначения М1.4, М1.5, М1.6 и М1.9.

Как рассказали источники агентства, все явления были зарегистрированы в одной группе солнечных пятен — 4048.

Ученые классифицируют вспышки на Солнце в зависимости от мощности с помощью латинских букв и индексов. Всего существует пять классов, которые обозначаются буквами: A, B, C, M и X.

Самыми слабыми считаются солнечные вспышки класса A0.0, которые по своей мощности соответствуют излучению на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к каждой следующей букве интенсивность излучения увеличивается в 10 раз.

28 марта на Солнце произошла вспышка высшего класса мощности X1.1. Как отметил руководитель Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований РАН Сергей Богачев, она стала первым таким явлением в текущем месяце.

Ранее астрофизики впервые «взвесили» новорожденную нейтронную звезду.