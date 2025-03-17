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Астрофизики впервые «взвесили» новорожденную нейтронную звезду

NatAstro: масса новых нейтронных звезд обычно составляет 1,3 массы Солнца
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Depositphotos

Международная группа ученых из Китая и Австралии впервые установила, насколько массивны нейтронные звезды в момент их образования. Открытие поможет лучше понять историю формирования этих загадочных объектов и интерпретировать данные о слияниях нейтронных звезд, зафиксированных гравитационными волнами. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Нейтронные звезды — сверхплотные остатки массивных звезд, которые заканчивают свою жизнь взрывом сверхновой. Их масса обычно составляет от одной до двух масс Солнца, но при этом они сжаты в шар диаметром всего около 10 километров.

До сих пор измерить массу нейтронной звезды удавалось только в двойных системах, где она взаимодействует с другим объектом, например, белым карликом или другой нейтронной звездой. Однако в таких системах нейтронная звезда часто набирает дополнительную массу за счет аккреции, что затрудняет определение ее первоначальной массы при рождении.

Исследователи проанализировали данные о 90 нейтронных звездах в двойных системах, используя вероятностный метод для учета массы, накопленной после их образования. В результате они установили, что нейтронные звезды обычно рождаются с массой около 1,3 массы Солнца, а более тяжелые нейтронные звезды встречаются реже.

«Наш подход позволяет впервые понять массу нейтронных звезд при рождении, что является давним вопросом в астрофизике», — отметил профессор Синцзян Чжу из Пекинского педагогического университета.

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