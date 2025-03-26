Головастики научились расти быстрее, чтобы спастись от смертельного вируса, выяснили ученые

Ученые из Йельского университета выяснили, что головастики древесной лягушки (Rana sylvatica) способны адаптироваться к заражению ранавирусом, ускоряя рост и развитие, чтобы повысить шансы на выживание. Работа опубликована в журнале Frontiers in Amphibian and Reptile Science (FrontiersAR).

Амфибии находятся под угрозой вымирания, и среди множества факторов, угрожающих их популяциям, особую опасность представляет распространение вирусных заболеваний.

Ранавирус — смертельно опасная инфекция, вызывающая массовую гибель амфибий, особенно в США, где он связан с 40-60% зафиксированных случаев вымирания местных популяций. Вирус поражает печень, вызывает внутренние кровотечения и паралич, приводя к полному уничтожению кладки особей в зараженных водоемах.

Исследователи изучили поведение древесных лягушек в лесах Коннектикута с 2021 по 2023 год. Они проанализировали развитие головастиков в 47 прудах, среди которых были как незараженные, так и зараженные водоемы. Оказалось, что в местах с высоким риском заражения головастики на начальных стадиях жизни росли и развивались быстрее.

Однако после начала массовой гибели скорость их роста резко снижалась, и заболевшие особи оставались меньше по размеру, чем их здоровые сверстники. Ученые предполагают, что такая стратегия помогает головастикам быстрее завершить развитие и выбраться из зараженной среды.

Авторы исследования отмечают, что механизм распознавания вируса головастиками остается неясным. Возможно, амфибии улавливают химические или визуальные сигналы, предупреждающие об опасности. Будущие исследования помогут выяснить, насколько эта стратегия действительно повышает шансы на выживание и как ее можно учитывать при разработке мер по защите амфибий от инфекционных заболеваний.

Ранее собаки-виноделы помогли спасти виноградники от грибков.