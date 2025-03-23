Собаки-виноделы помогут спасти виноградники от грибков

Ученые из Техасского технологического университета разработали метод анализа летучих органических соединений, испускаемых листьями винограда, зараженными мучнистой росой. Этот проект направлен на улучшение тренировки служебных собак, способных с помощью нюха выявлять ранние стадии заболевания, что поможет защитить виноградники от разрушительного воздействия грибка. Об этом сообщает The American Chemical Society (ACS).

Мучнистая роса — высокозаразное заболевание, которое снижает рост растений, ухудшает качество и количество урожая, а также негативно влияет на качество вина. В настоящее время заражение определяется визуально по характерным серым пятнам на листьях, что зачастую выявляется уже на поздней стадии, требующей значительных затрат на препараты для защиты растений.

Однако ученые разработали новый метод, основанный на использовании нюха служебных собак. Исследователи помещают лист в пробирку, вводят в нее тонкое абсорбирующее волокно, а затем анализируют собранные летучие органические соединения с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии.

Предварительные результаты показали, что здоровые листья выделяют больше кислых соединений, в то время как зараженные листья с увеличением инфекции выделяют значительно больше летучих веществ. В дальнейшем исследователи планируют определить ключевые молекулы, которые собаки воспринимают легче всего, и оптимизировать процесс тренировки.

«Наша цель — перейти от визуальной диагностики мучнистой росы к использованию запахов в качестве золотого стандарта», — отметила профессор Прада-Тиедеманн, руководитель проекта.— «Если мы сможем «перевести» химические сигнатуры этих соединений на язык обучения собак, то сможем значительно повысить раннюю диагностику и защитить виноградники, ведь в конце концов, мы все хотим получать хорошее вино!»

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