На российском коллайдере стартовал первый сеанс

На коллайдере NICA в подмосковной Дубне стартовал первый сеанс

На ускорительном комплексе NICA на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне состоялся старт первого сеанса. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Там заявили, что сеанс продлится около полугода и закончится столкновением встречных пучков ксенона (Xe) в точке их пересечения в зале MPD. Во время сеанса будут поэтапно задействованы источник ионов «Крион-6Т», линейный ускоритель, бустер, нуклотрон, установка BM@N. Затем будут осуществлены захолаживание магнитов, настройка каналов транспортировки и инжекции пучков в коллайдер и их циркуляция.

«Это исторический момент, это путь длиной в 19 лет», — сказал директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, ученые ждут данные первых физических экспериментов, когда на мониторах в пультовой можно будет увидеть сталкивающиеся пучки. Трубников считает, что этот момент наступит в июле или августе текущего года.

13 июня 2024 года президент России Владимир Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне.

Адронный коллайдер — это ускоритель, разгоняющий частицы высокой энергии почти до скорости света с помощью воздействия электромагнитных полей. Такое название устройство получило потому, что сталкивает (англ. collider — сталкиватель) между собой определенный класс частиц — адроны (участвующие в ядерных взаимодействиях).

Ранее ученые раскрыли тайну происхождения мощнейших космических лучей во Вселенной.