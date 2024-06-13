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Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне

Путин осмотрел коллайдер NICA в институте ядерных исследований в Дубне

Президент РФ Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA. Он посетил Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, передает ТАСС.

«Это важнейший этап реализации мегасайенс-проекта NICA», — отметили в сообщении, уточнив, что, таким образом, началась международная программа исследований на комплексе NICA.

Следующий, после технологического пуска этап, — это тестирование работы источников питания сверхпроводящих магнитов.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал запуск коллайдера в рамках заседания совета регионов России и Узбекистана при участии глав государств Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. Глава региона обратил внимание, что это международный проект 18 стран на базе Объединенного института ядерных исследований. Сейчас 13 ученых из Узбекистана принимают участие в исследовательских программах этого научного учреждения.

Ранее российские ученые облучили семена космической радиацией для проверки их всхожести на МКС.

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