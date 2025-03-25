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Духи с «островков» в ТЦ могут быть опасны для здоровья

Врач Таратухин: духи с «островков» в ТЦ могут содержать канцерогены

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Духи, которые продаются на «островках» в торговых центрах и в подземных переходах под видом «копий», вряд ли проверяются на безопасность и могут быть опасны для здоровья, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета, автор курса «Основы парфюмерного искусства» Евгений Таратухин.

«Среди эффектов, из-за которых душистые вещества исключаются из списка разрешенных, далеко не только аллергия. Это может быть канцерогенный эффект, влияние на репродуктивную, эндокринную, нервную систему. И когда крупный бренд перерабатывает формулу, заменяя запрещенные вещества, то в «копиях» их продолжают использовать, потому что это дешевле», — рассказал врач.

По словам специалиста, безопасно приобретать духи в известных магазинах, имеющих оффлайн представительства, работающих в системе «Честный знак».

«Упаковка, слюда (целлофановая пленка, в которую запечатана упаковка духов), типография — все должно быть высокого качества. В списке ингредиентов на упаковке всегда указываются аллергены, например, линалоол (органическое соединение, относящееся к группе терпенов, которые часто содержатся в эфирных маслах различных растений и цветов, обладает успокаивающим свойством). Аллергия может проявляться чиханием, кашлем, затруднением дыхания, покраснением кожи. Но в качественной парфюмерии все эти проблемы сведены к минимуму. При покупке дешевых копий всегда есть риск столкнуться с опасными веществами», — рассказал доктор.

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