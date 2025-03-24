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Врач объяснил, как резкие перепады температуры влияют на суставы

Врач Исковских: перепады температуры усиливают воспаление в суставах

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megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

Перепады температуры весной, когда в один день погода теплая, а на другой выпадает снег, негативно влияют на организм человека. В частности, они усиливают воспаление в суставах при артрите и артрозе, рассказал «Газете.Ru» терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Исковских.

«Многие пациенты жалуются на боли в суставах при смене погоды. Это не миф, а научно объяснимое явление. Атмосферное давление и влажность влияют на внутрисуставную жидкость, а перепады температуры усиливают воспалительные процессы. Особенно страдают люди с артритами, артрозами или старыми травмами. Если вы замечаете, что суставы «ноют» при изменении погоды, это повод уделить им больше внимания: держать в тепле, избегать переохлаждения и при необходимости обратиться к врачу», — объяснил специалист.

Кроме того, во время таких перепадов страдают и сосуды. При потеплении они расширяются, при похолодании — сужаются.

«Такие «качели» могут привести к скачкам артериального давления, что особенно опасно для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже у здоровых людей такие перепады могут вызвать головные боли, слабость и головокружение», — отметил доктор.

Чтобы защитить себя, нужно одеваться по погоде, укреплять иммунитет, следить за давлением, не игнорировать настораживающие симптомы и придерживаться правил здорового образа жизни.

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