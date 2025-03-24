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Нарколог прокомментировал заявления Ефремова об отказе от алкоголя

Нарколог Исаев: нет уверенности в том, что Ефремов действительно не будет пить

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Михаил Ефремов

Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

Заявления Ефремова об отказе от алкоголя ожидаемы, однако нет никакой уверенности в том, что он действительно откажется от выпивки, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Ранее актер Михаил Ефремов выходит на свободу, ему одобрили условно-досрочное освобождение. В ходе заседания Ефремов попросил удовлетворить его прошение об УДО из-за плохого состояния здоровья и заявил, что больше не будет пить и никогда не сядет за руль.

«То, что Михаил Ефремов на суде заявил, что больше не будет пить, – вполне ожидаемо. Любой адекватный человек в его положении сказал бы то же самое. Если бы он заявил обратное, возникли бы сомнения, стоит ли его выпускать. Однако с точки зрения наркологии важно понимать, что длительное воздержание, каким бы долгим оно ни было, не является гарантом того, что человек не вернется к употреблению алкоголя. В мировой практике лечения зависимости не существует метода, основанного только на воздержании. Мы знаем из клинического опыта, что даже после десяти и более лет трезвости люди могут вновь начать пить под влиянием жизненных обстоятельств», — отметил доктор.

По словам Исаева, длительный отказ от алкоголя приводит к определенным изменениям в головном мозге. Фиксация на приятных ощущениях, связанных с употреблением, ослабевает, память о них частично трансформируется, человек учится чувствовать себя нормально в трезвом состоянии. Однако это не значит, что риск рецидива исчезает полностью.

«Особенно это касается людей творческих профессий, где влияние окружения, стресс, нестабильность могут стать провоцирующими факторами. Вероятно, когда Михаил Ефремов говорил о своем отказе от алкоголя, он был искренен. Однако будет ли он стоек в этом намерении спустя годы – неизвестно. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем в подобных случаях обращаться к специалистам – наркологам, психологам – хотя бы для консультации. Это необходимо, чтобы сформировать систему поддержки и профилактики. Трезвость – это не разовое обещание, а долгосрочный процесс, требующий системного подхода», – заключил врач.

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