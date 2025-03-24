Названа причина, почему в России нет фентаниловой эпидемии, как в США

В России запрещены программы снижения вреда (стратегия, направленная не на запрет наркотиков, а на минимизацию их негативных последствий), которые существуют в США и некоторых европейских странах. Благодаря этому в России нет фентаниловой эпидемии среди наркоманов, как в США, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Сейчас США и Европу накрыла фентаниловая эпидемия. Это один из самых мощных синтетических опиоидов, который в 50 раз сильнее героина и в 100 раз – морфина. Его высокая эффективность в сочетании с дешевизной делает его крайне привлекательным для нелегального рынка. Однако в России пока нет такой фентаниловой эпидемии, как в США или Европе.

«В нашей практике случаи зависимости от фентанила встречаются, но они остаются единичными. В отличие от США, где фентанил стал главным опиоидным наркотиком, в России пока преобладают другие вещества, в основном, синтетические наркотики из группы PVP («соли»), мефедрон. Многие специалисты действительно не сталкиваются с пациентами, употребляющими фентанил, что свидетельствует о его пока низкой распространенности в стране», – отметил врач.

По его словам, это связано с тремя причинами.

«Первая — жёсткий контроль за медицинскими опиоидами. В отличие от США, где в 1990-2000-х годах широко назначали опиоидные анальгетики (оксикодон, фентаниловые пластыри), в России их выписывают крайне ограниченно. Вторая – «чёрный рынок» героина и каналы поставки. В России традиционно преобладает героин афганского происхождения, а поставок фентанила нет. И третья, пожалуй, самая главная — в России запрещены программы снижения вреда, которые существуют в США и некоторых европейских странах», – рассказал нарколог.

Программы снижения вреда (harm reduction) – это стратегия, направленная не на запрет наркотиков, а на минимизацию их негативных последствий. В ряде стран Европы, США и Канады такие меры включают: раздачу тест-полосок на фентанил (чтобы наркозависимые могли проверить, есть ли смертельно опасные примеси в их дозе), легальные пункты для употребления и заместительную терапию (выдачу легальных опиоидов (метадон, бупренорфин) под медицинским контролем, чтобы зависимые не употребляли уличные наркотики).

«Адекватная антинаркотическая политика, контроль оборота опиоидных анальгетиков и отсутствие либеральных поблажек к этой области позволяют сдерживать проникновение фентанила на нелегальный рынок. Хотя проблема наркомании в целом стоит очень остро и постоянно ставит перед законодателями и врачами новые вызовы, пока нам удаётся предотвратить появление фентаниловой эпидемии, как в Западных странах», — рассказал врач.

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