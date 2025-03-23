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Китайские ученые предложили превратить Тибет в аграрный регион

SCMP: в Китае предложили сделать Тибет аграрным регионом из-за изменений климата
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Shutterstock

Группа ученых в Китае выступила с предложением превратить Тибетское нагорье в новый важный сельскохозяйственный регион. Об этом пишет South China Morning Post.

Специалистов беспокоит изменение климата, которое в ближайшие годы может повлиять на традиционные сельхозрайоны.

Ученые из Национального климатического центра (NCC) в Пекине предупредили, что потепление может напрямую повлиять на на сельскохозяйственное производство в течение ближайших десятилетий. Решением этой проблемы для Китая может стать развитие земледелия в горном регионе, где сейчас более низкие температуры.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зимний период в России сократится из-за глобального потепления. Из-за изменения климата погода становится более переменчивой. Синоптик объяснил, что в такие периоды, как правило, чередуется очень теплая и очень холодная погода.

За последние 50 лет средняя зимняя температура в России увеличилась примерно на 3°С.

Ранее сообщалось, что россияне изменили свое отношение к глобальному потеплению.

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