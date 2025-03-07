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Пентагон удалит со своего сайта фото самолета, сбросившего атомную бомбу на Японию

Пентагон удалит десятки тысяч изображений, включая фото самолета Enola Gay
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U.S. Air Force/AP

Министерство обороны США удалило со своего сайта фотографию самолета Enola Gay, который в 1945 году сбросил атомную бомбу на Японию. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на базу данных Пентагона.

По его данным, ведомство работает над очисткой контента, связанного с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности (diversity, equity and inclusion, DEI).

Среди десятков тысяч фотографий и онлайн-публикаций, которые должны быть удалены, есть упоминания сбросившего атомную бомбу на Японию самолета Enola Gay и первых женщин, прошедших подготовку в морской пехоте.

В случае с бомбардировщиком, который был назван так его пилотом Полом Тиббетсом в честь своей матери Энолы Гей Тиббетс, попадание в список может быть связано с наличием в названии слова «гей».

База данных, подтвержденная официальными лицами США, включает более 26 тыс. изображений, помеченных для удаления во всех военных подразделениях, при этом окончательное общее количество может быть намного больше, подчеркивает AP.

Источник агентства заявил, что чистка может затронуть в общей сложности до 100 тыс. изображений или постов, если учесть страницы в социальных сетях и другие веб-сайты, которые также отбираются на предмет контента DEI.

Крупные американские компании начали заявлять об отказе от программ DEI после победы Дональда Трампа на выборах.

В феврале 14 штатов США подали иски против президента Трампа и Илона Маска из-за деятельности DOGE.

Ранее сообщалось, что Disney пересмотрит политику разнообразия, равенства и инклюзивности.

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