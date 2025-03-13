СМИ рассказали о продвижении тещей вице-президента США политики инклюзивности

Теща вице-президента США Джей Ди Вэнса — Лакшми Чилукури — продвигает политику разнообразия, равенства и инклюзивности (diversity, equity and inclusion, DEI), против которой выступает ее зять и американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал CBS.

По его данным, Чилукури является проректором Шестого колледжа Калифорнийского университета в Сан-Диего.

«Чилукури помогла создать пилотный курс по расе, этнической принадлежности и полу в биологии и медицине... и с гордостью писала о приверженности своего учебного заведения разнообразию», — отмечается в материале.

Комментируя материал CBS, Вэнс подчеркнул, что отрицательно относится к DEI-инициативам. При этом он отметил, что любит свою тещу и смиряется с разногласиями во взглядах родственников, «как это делают 99% американцев». Вице-президент упрекнул телеканал в том, что тот беспокоит его тещу ради нападок на Трампа.

10 марта французская газета Le Figaro написала, что двоюродный брат Вэнса Нейт Вэнс несколько лет воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В статье отмечается, что Нейт Вэнс покинул ВСУ в начале января 2025 года, за несколько дней до того, как его брат вступил в должность вице-президента. Издание пишет, что Нейт не разделяет взгляды Джей Ди Вэнса по поводу украинского конфликта, более того — он разочарован позицией кузена по этому вопросу. По словам экс-бойца ВСУ, он мог бы рассказать вице-президенту «правду без прикрас» о ситуации на Украине. Однако брат «никогда не пытался узнать больше», с сожалением отметил Нейт.

Позже Вэнс подтвердил, что его кузен воевал на стороне ВСУ. Вице-президент отметил, что никогда не говорил публично о службе своего двоюродного брата, потому что «не хотел подвергать его жизнь большей опасности, чем она уже была».

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