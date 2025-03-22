NASA может закрыть свою штаб-квартиру в Вашингтоне

Politico: NASA может закрыть офис в Вашингтоне и передать полномочия штатам

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассматривает возможность закрытия своей штаб-квартиры в Вашингтоне с последующим распределением ключевых функций между штатами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации отмечается, что данный шаг согласуется с курсом администрации президента США на сокращение федеральных расходов. Под удар могут попасть до 2,5 тысяч рабочих мест, а также функции по управлению космическими исследованиями и реализации научных миссий.

Лоббист космической отрасли Том Каллиган отметил, что основная опасность для NASA заключается в возможности потерять координацию действий ведомства. Бывший высокопоставленный сотрудник управления Дэн Дамбахер отметил, что перенос функций штаб-квартиры за пределы Вашингтона усложнит и замедлит коммуникации, что повлияет на международное сотрудничество, которое строится через посольства в городе.

До этого сообщалось, что сотрудники NASA, работающие в штаб-квартире агентства в Вашингтоне, вынуждены уживаться с тараканами после распоряжения президента США Дональда Трампа.

Ранее на Западе рассказали о последствиях политики Трампа для NASA.