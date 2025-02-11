На Западе рассказали о последствиях политики Трампа для NASA

Указы и распоряжения президента США Дональда Трампа могут привести к тому, что безопасность экипажей NASA окажется под угрозой. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что после инаугурации Трампа NASA начало сворачивать программы в сфере разнообразия, равенства и инклюзивности. Сотрудники управления обеспокоены ситуацией, а также распоряжением о необходимости вернуться на работу в офис после удаленного формата труда.

Источник издания утверждает, что в NASA существуют трудности, связанные с аттестацией и удержанием на работе диспетчеров. Решение Трампа может усугубить ситуацию, управление не сможет выдержать еще одного большого оттока кадров с учетом круглосуточной работы Международной космической станции.

22 января сообщалось, что Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в правительстве.

Президент поручил директору Управления по управлению и бюджету при содействии генерального прокурора и директора Управления по управлению персоналом координировать прекращение всех дискриминационных программ, включая DEI, и мероприятий «разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности» (DEIA) в федеральном правительстве.

Ранее сообщалось, что американские госслужащие деморализованы после вступления Трампа в должность.