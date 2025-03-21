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СМИ сообщили об угрозе здоровью вернувшихся с МКС астронавтов

Daily Mail: астронавтам, застрявшим на МКС, грозят боли в спине до конца жизни
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NASA/AP

Американским астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору, которые вернулись на Землю после девятимесячной миссии на МКС, грозят мучительные боли в спине до конца жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что отсутствие гравитации на МКС снижает сжимающую нагрузку на позвоночник, из-за чего он выпрямляется и удлиняется. После возвращения на Землю позвоночник постепенно восстанавливается, но становится слабее.

По словам специалиста по костным заболеваниям и эндокринологии Дины Адимулам, под действием тяжести на Земле астронавты могут испытывать боли в спине.

Также отсутствие гравитации приводит к потере костной массы и атрофии мышц, что негативно сказывается на состоянии спины и позвоночника.

19 марта космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-9 приводнился у побережья Флориды.

Уилмор и Уильямс прибыли на МКС 5 июня 2024 года в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner. Они должны были пробыть на орбите до 14 июня. Однако из-за неисправности корабля их возвращение на Землю пришлось отложить.

Ранее космонавт Крикалев назвал срок восстановления застрявших на МКС американских астронавтов.

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